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İnsan ve Medeniyet Hareketi, “Kudüs Nöbetleri“ni Başlatıyor...

İnsan ve Medeniyet Hareketi, Fatih Saraçhane Parkı'nda 10 gün devam edecek

İnsan ve Medeniyet Hareketi, “Kudüs Nöbetleri“ni Başlatıyor...

İnsan ve Medeniyet Hareketi, Fatih Saraçhane Parkı'nda 10 gün devam edecek

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
İnsan ve Medeniyet Hareketi, “Kudüs Nöbetleri“ni Başlatıyor...

 İnsan ve Medeniyet Hareketi, Fatih Saraçhane Parkı'nda 10 gün devam edecek "Kudüs Nöbetleri"ni başlatıyor.
Hareketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından İsrailin devam ettirdiği katliam karşısında dünya devletlerinin sessiz kalmasının doğru olmadığı belirtildi.
İsrail'in katliamı karşısında İslam ülkelerinin de duyarsız kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ABD'nin Kudüs'ü işgalcilerin başkenti olarak tanıması ve Siyonistlerin Filistinli kardeşlerimizi çoluk çocuk, yaşlı, kadın demeden katletmesine karşı sesimizi duyurmak için Fatih Saraçhane Parkı'nda "Kudüs Nöbetleri"ne başlıyoruz. Kudüs'ün Siyonistlerce tamamen işgal edilmesini meşru hale getiren ABD yönetimini kınamak ve Filistinli Müslüman kardeşlerimizi katleden katil İsrail'i tel'in etmek için Kudüs Nöbetleri düzenleyeceğiz."

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Bu akşam iftar yemeğiyle başlayacak "Kudüs Nöbetleri"nin Saraçhane programı, 10 gün boyunca iftar ve yatsı vakitleri arasında gerçekleşecek.
İftarın açılmasıyla başlayacak etkinlik, cemaatle kılınacak akşam namazının ardından konuşmalar, marş, ezgi, şiir, dualar ve teravih namazıyla tamamlanacak.
 


Son Güncelleme: 17.05.2018 21:04
Anahtar Kelimeler:
KudüsMedeniyetİnsan
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