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İngiltere'de Parlamento Binasının Bariyerlerine Araç Çarptı, Bazı Siviller Yaralandı

İngiltere'de bir aracın parlamento binasının dışındaki güvenlik bariyerlerine çarpmasının ardından bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de Parlamento Binasının Bariyerlerine Araç Çarptı, Bazı Siviller Yaralandı

İngiltere'de bir aracın parlamento binasının dışındaki güvenlik bariyerlerine çarpmasının ardından bir kişi gözaltına alındı.

14 Ağustos 2018 Salı 09:47
İngiltere'de Parlamento Binasının Bariyerlerine Araç Çarptı, Bazı Siviller Yaralandı

 İngiltere'de bir aracın parlamento binasının dışındaki güvenlik bariyerlerine çarpmasının ardından bir kişi gözaltına alındı.
Polisten yapılan açıklamada yerel saat ile 07.37'te bir aracın parlamento binası dışındaki güvenlik bariyerlerine çarptığı bildirildi. 
Aracın erkek sürücüsünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayda bazı sivillerin yaralandığı kaydedildi.
Geçen yıl bir saldırgan, kiralık aracını Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla yayaların üzerine sürmüş, parlamentonun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Aracından çıkarak parlamentonun girişindeki bir polisi bıçaklayan saldırgan, olay yerinde vurularak öldürülmüştü. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.
 


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Son Güncelleme: 14.08.2018 13:18
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