Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İkiziyle Aldatılan Kadın Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Kocasını, kendisinin ikiziyle aldattığını öğrenen kızgın eş Ting Su'nun intikamı çok acı oldu.

İkiziyle Aldatılan Kadın Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Kocasını, kendisinin ikiziyle aldattığını öğrenen kızgın eş Ting Su'nun intikamı çok acı oldu.

17 Aralık 2014 Çarşamba 19:34
İkiziyle Aldatılan Kadın Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
banner238

İkiziyle Aldatılan Kadın Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Kocasını, kendisinin ikiziyle aldattığını öğrenen kızgın eş Ting Su'nun intikamı çok acı oldu.

İngiltere’nin önde gelen haber sitelerinden Metro’da yer alan habere göre, Ting Su adlı 29 yaşındaki kadın, kendisini ikiziyle aldattığından şüphelendiği eşinden korkunç bir intikam aldı.

Ting Su, arabayla alışveriş merkezine giden ikiliyi bir telefon uygulaması sayesinde takip etti. Bir süre bekleyen acılı kadın park halindeki araçta çırılçıplak sevişen ikiliye baskın yaptı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran ikili, çıplak bir şekilde apar topar arabadan dışarı çıktı.

Ancak bu durumu intikam almak için fırsat bilen Ting Su, arabanın şoför koltuğuna oturarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çırılçıplak halde alışveriş merkezinin otoparkında kalan ikili ise, ne yapacağını bilemeyerek etrafta koşuşmaya başladı.

Herkesin telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdiği kareler, sosyal medyada görgü tanıkları tarafından paylaşıldı.




Görgü tanıklarından You Meng o anları, “Yaşananlar çok komikti. Herkes gibi ben de hemen telefonuma sarıldım. Adam bağırarak arabanın camını yumrukluyordu ve içerideki kadına bağırıyordu. Kadınsa hiç oralı olmuyordu” şeklinde aktardı.

Olayın ardından eşi Cheng’e boşanma davası açtığı öğrenilen Ting Su, kendi ikizlerine doğum yaptıktan sonra kız kardeşi ile eşinin birlikte olmaya başladığını öğrendi.

Olayın nerede gerçekleştiği ise henüz bilinmiyor. 

Son Güncelleme: 17.12.2014 19:37
Anahtar Kelimeler:
KocasınıKendisinin Ikiziyle Aldattığını öğrenen Kızgın Eş Ting Sunun Intikamı çok Acı Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim