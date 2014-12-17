İkiziyle Aldatılan Kadın Öyle Bir Şey Yaptı Ki...



Kocasını, kendisinin ikiziyle aldattığını öğrenen kızgın eş Ting Su'nun intikamı çok acı oldu.



İngiltere’nin önde gelen haber sitelerinden Metro’da yer alan habere göre, Ting Su adlı 29 yaşındaki kadın, kendisini ikiziyle aldattığından şüphelendiği eşinden korkunç bir intikam aldı.



Ting Su, arabayla alışveriş merkezine giden ikiliyi bir telefon uygulaması sayesinde takip etti. Bir süre bekleyen acılı kadın park halindeki araçta çırılçıplak sevişen ikiliye baskın yaptı.



Bir anda neye uğradığını şaşıran ikili, çıplak bir şekilde apar topar arabadan dışarı çıktı.



Ancak bu durumu intikam almak için fırsat bilen Ting Su, arabanın şoför koltuğuna oturarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çırılçıplak halde alışveriş merkezinin otoparkında kalan ikili ise, ne yapacağını bilemeyerek etrafta koşuşmaya başladı.



Herkesin telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdiği kareler, sosyal medyada görgü tanıkları tarafından paylaşıldı.









Görgü tanıklarından You Meng o anları, “Yaşananlar çok komikti. Herkes gibi ben de hemen telefonuma sarıldım. Adam bağırarak arabanın camını yumrukluyordu ve içerideki kadına bağırıyordu. Kadınsa hiç oralı olmuyordu” şeklinde aktardı.



Olayın ardından eşi Cheng’e boşanma davası açtığı öğrenilen Ting Su, kendi ikizlerine doğum yaptıktan sonra kız kardeşi ile eşinin birlikte olmaya başladığını öğrendi.



Olayın nerede gerçekleştiği ise henüz bilinmiyor.