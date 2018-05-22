İki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti

Venezüella’nın Carabobo eyaletinde iki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti. Baba ve oğul, 500 bin bolivar (Kara borsada 2 dolar civarı) için 17 yaşındaki komşularını öldürüp cesedinin bir kısmını yedi.
22 Mayıs 2018 Salı 18:45
Baba ve oğul 17 yaşındaki komşularını öldürüp cesedinin bir kısmını yedi
Venezüella’nın Carabobo eyaletinde iki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti. Baba ve oğul, 500 bin bolivar (Kara borsada 2 dolar civarı) için 17 yaşındaki komşularını öldürüp cesedinin bir kısmını yedi.