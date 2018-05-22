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İki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti

Baba ve oğul 17 yaşındaki komşularını öldürüp cesedinin bir kısmını yedi

İki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti

Baba ve oğul 17 yaşındaki komşularını öldürüp cesedinin bir kısmını yedi

22 Mayıs 2018 Salı 18:45
İki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti

Venezüella’nın Carabobo eyaletinde iki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti. Baba ve oğul, 500 bin bolivar (Kara borsada 2 dolar civarı) için 17 yaşındaki komşularını öldürüp cesedinin bir kısmını yedi.

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Excelsior gazetesinin aktardığına göre, Venezüella'nın Valencia kentinde bir baba ve oğul ile kendilerine 500 bin bolivar borçlu 17 yaşındaki komşuları arasında kavga çıktı. Kavga sırasında baba ve oğul gencin kafasına bir odunla vurarak ölmesine neden oldu. İkili daha sonra da gencin cesedinin bir kısmını yedi, kalan kemik ve parçaları da bir çukura gömdü. Olayın polise intikal etmesinin ardından ikili gözaltına alındı, haklarında da cinayetten dava açıldı.

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