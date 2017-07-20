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20 Temmuz 2017 Perşembe 07:40

Hindistan-Pakistan Sınırında Gerginlik...

Hint ordusunun Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateş sonucu biri asker 3 Pakistanlı öldü. Sınırdaki misilleme ateşinde 5 Hint askeri hayatını kaybetti.

Hindistan-Pakistan Sınırında Gerginlik...
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HİNT ORDUSUNUN KEŞMİR KONTROL HATTI'NDA AÇTIĞI ATEŞ SONUCU BİRİ ASKER 3 PAKİSTANLI HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

SINIRDAKİ MİSİLLEME ATEŞİNDE 5 HİNT ASKERİ ÖLDÜ

 Hint ordusunun Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateş sonucu biri asker 3 Pakistanlı öldü. Sınırdaki misilleme ateşinde 5 Hint askeri hayatını kaybetti.

Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hint ordusunun açtığı ateşte, biri asker 3 Pakistanlının yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kontrol Hattı'ndaki bazı noktalardan Hint askerlerinin açtığı ateşe karşılık verildiği ifade edilen açıklamada, Pakistan ordusunun misilleme ateşinde 5 Hint askerinin öldürüldüğü, bir kontrol noktasının imha edildiği bildirildi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016'nın son aylarından bu yana sık sık yaşanıyor.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölge Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

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