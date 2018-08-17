Hindistan'daki Yağışlar 10 Günde 324 Can Aldı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 324 kişi hayatını kaybetti.

Aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 324 kişi yaşamını yitirdi.

Bugün yağmurun dinmesiyle tahliye çalışmalarına hız verildi. Çalışmalara helikopterlerin de katıldığı belirtildi.

Pisti su basması sonucu kapatılan Cochin Uluslararası Havaalanı'ndaki tüm uçuşlar cumartesi gününe kadar durduruldu.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 220 binden fazla kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi.

Muson yağışlarından kaynaklanan seller Kerala eyaletine bağlı 14 bölgenin12'sini etkiledi. Sellerde binlerce hane sular altında kalırken 32 bin 500 hektarlık tarım alanı tahrip oldu.