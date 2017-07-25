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25 Temmuz 2017 Salı 14:00

Hindistan'da 5 Katlı Bina Çöktü

Hindistan'ın Mumbai kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu 6 kişi öldü.

Hindistan'da 5 Katlı Bina Çöktü
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OLAYDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİ YARALANDI

Hindistan'ın Mumbai kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu 6 kişi öldü.

Yetkililer, Ghatkopar semtinde, 35 senelik olduğu belirtilen 5 katlı binanın henüz bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü kaydetti.

Binada 15 ailenin kaldığını belirten yetkililer, olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, enkaz altında hala 20'den fazla kişinin bulunduğundan endişe edildiğini söyledi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan'da 2013 yılında Mumbai'de kaçak binanın çökmesi nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetmişti.

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