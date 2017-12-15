'Hayatta Kalabilmek İçin İlişkiye...'

Yüzde 80'inin internet ortamında bir hesabı var

İngiltere'de para karşılığı seks yapmak yasa dışı değil. Ancak sokakta müşteri aramak veya genelev işletmek yasak.

Erkek seks işçilerinin ise yüzde 80'inin internet ortamında bir hesabı var.

Daniel bu yolun daha güvenli olduğunu söylüyor ve korunmasız seks ile kimyasal seks denilen uyuşturucu içeren birliktelik tekliflerini reddettiğini söylüyor.

Ancak birçok kişi bu riskleri göze alıyor.

'Çocuk istismarı'

İngiltere'de erkek seks işçilerinin en fazla olduğu kent Manchester.

Erkekler Odası isimli yardım kuruluşunda çalışan Hayley Speed, "Onlara ne zaman bu işe başladığını sorduğumuzda aldığımız cevap genellikle '14 veya 15' oluyor" diyor ve ekliyor "Bu cinsellik değil, bu çocuk istismarı".

Speed, çocuk veya yetişkin olsun, birçok seks işçisinin istismar edildiğini anlatıyor.

İnterneti kullanarak seks işçiliği yapan kişiler arasında yapılan son bir araştırma, yüzde 12'lik bir oranın geçen 5 yıl içinde cinsel saldırıya uğradığı sonucunu açıkladı.

Yardım kuruluşu çalışanı Speed, birçok seks işçisi erkeğin tecavüz de dahil olmak üzere cinsel saldırıyı ciddiye almadığını ve polise bildirmediğini söylüyor.

Ona göre, birçok erkek seks işçisi, bunun işin doğasında olduğunu düşünüyor ve "bu tür aşırı davranışları kendi zihninde normalleştiriyor"

Speed'in de aralarında olduğu yardım kuruluşu çalışanları, Manchester'daki kanallar bölgesinde, haftada iki gece çalışma yapıyor.