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Hawaii’de korkutan görüntü!

:ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi.

Hawaii’de korkutan görüntü!

:ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi.

18 Mayıs 2018 Cuma 06:41
Hawaii’de korkutan görüntü!

:ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden Mike Poland, Kilauea'da yeni bir patlama olduğunu ve yanardağın ağzından 9 bin 100 metre yüksekliğe kül püskürdüğünü açıkladı. Yerel saatle 06.00 civarındaki patlamanın birkaç dakika sürdüğü belirtildi. Civardaki bölgeler boşaltılırken, kırmızı alarm verildi.

1700'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hawaii'de iki hafta önce faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 1700'den fazla kişi güvenli yerlere taşındı.

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Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını açıkladı.

LAVLAR 61 METREYE KADAR ÇIKTI

Yanardağdan 61 metreye kadar püsküren lav, 36 bin metrekarelik alana yayıldı. Lav akışının ne kadar daha süreceği bilinmiyor. Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıkmaya devam ediyor.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.

 

Son Güncelleme: 18.05.2018 10:02
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