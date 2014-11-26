Hapishane Reisi 4 Gardiyanı Hamile Bıraktırdı

Hapishane reisi 4 kadın gardiyanı hamile bıraktırdı



Bulldog lakaplı gangster Tavon White, Baltimore Şehir Hapishanesi'nde cinayetten içeri girdiği 20 yıllık mahkumiyetini dolduruyor.



Hapishane reisi olan Tavon White, CBS Baltimore'un haberine göre haftada 10 binlerce dolar para kazanıyor.



"Burası benim hapishanem. Benim sözüm hukuktur." diyen Tavon White, hapishaneye uyuşturucu ve cep telefonu sokarak gelir sağlıyor.



Savcılar, gangsterlerin hapishane içinde güç dengesini elinde tuttuklarını ve hükümlüler ile gardiyanlar arasında cinsel ilişki olduğunu, 4 gardiyanın bu ilişkilerinden hamile kaldıklarını açıkladı.



Hamile kalan 4 kadından 2'sinde White'ın ismini taşıyan dövmeler olması dikkat çekti.



Siyah Gerilla Ailesi çetesinin üyesi olan White, 2 mahkum ve 5 gardiyanın yargılandığı para aklama ve uyuşturucu davasının yıldız tanığı olarak ifade verecek.