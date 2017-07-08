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08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:23

Hamburg'daki Şiddet Olaylarında 213 Polis Yaralandı

Hamburg'daki Şiddet Olaylarında 213 Polis Yaralandı
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HAMBURG'DAKİ ZİRVE KARŞITI GÖSTERİLERDE YARALI POLİS SAYISI 213'E, GÖZALTINA ALINAN GÖSTERİCİ SAYISI 265'E YÜKSELDİ

DÜN GECEKİ OLAYLARDA YAKLAŞIK 500 GÖSTERİCİ BİR MARKETİ YAĞMALADIKTAN SONRA ATEŞE VERDİ

 Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Liderler Zirvesi'nde yaşanan şiddetli protesto gösterilerinde yaralanan polis sayısı 213'e, gözaltına alınan eylemcilerin sayısı 265'e yükseldi.

Hamburg Polisi, G20 Liderler Zirvesi'nde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaralı ve gözaltı sayısını açıkladı. Açıklamada, zirve karşıtı gösterilerde yaralanan polis sayısının saat 09.00 itibarıyla 213'e, gözaltına alınan gösterici sayısının 265'e çıktığı kaydedildi.

Hamburg'daki protestocuların merkez üssü olan Schanzenviertel bölgesinde dün gece yaşanan şiddet olaylarında göstericiler molotofkokteyli, demir çubuklar, yön levhaları, taş ve şişelerle polise ve çevredeki işyerlerine saldırdı.

Ellerinde demir sopa ve molotofkokteyli bulunan göstericilerin bölgedeki bazı binaların çatısına kaçması üzerine özel kuvvetler bölgeyi kontrol altına aldı. Yaklaşık 500 gösterici bir marketi yağmaladıktan sonra ateşe verdi.

Polis açıklamasında, dün geceki protestolarda 63 kişinin gözaltına alındığı ve 14 kişinin tutuklandığı duyurularak, gösterilerin bugün de sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Olaylarda yaralanan gösterici sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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