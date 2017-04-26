Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:34

Güney Kore'de Thaad Sistemi Kurulumuna Başlandı

Güney Kore'de, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumuna başlandı.

Güney Kore'de Thaad Sistemi Kurulumuna Başlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Güney Kore'de, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumuna başlandı.

Yonhap'ın haberine göre, ABD'nin Güney Kore'nin güneydoğusunda yer alan bölgede THAAD sistemini kurmaya başladığı kaydedildi.

Yaklaşık 8 bin polisin, kurulumun yapılacağı bölgedeki yolları trafiğe kapattığı belirtildi.

Öte yandan, THAAD sisteminin kurulumunu protesto eden 200 kişilik bir grupla polis arasında gerilim yaşandı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Güney Kore ordusuyla iş birliği içinde kurulum sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının planladığı bildirildi.

Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ninyıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı

Kuzey Kore, dün ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla Wonsan kentinde gerçek silahların kullanıldığı tatbikat düzenlemişti.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması Yasaklandı 'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması...
Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü
Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti
Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı
Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız Girdi Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız...
Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara Bağlamak Üzere Olağanüstü Bir Zirvede Bir Araya Geldi Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde...

Haberi Oku