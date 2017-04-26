Güney Kore'de Thaad Sistemi Kurulumuna Başlandı

Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ninyıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Güney Kore ordusuyla iş birliği içinde kurulum sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının planladığı bildirildi.

Öte yandan, THAAD sisteminin kurulumunu protesto eden 200 kişilik bir grupla polis arasında gerilim yaşandı.