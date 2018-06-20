Genç Adam, Evlendikten Sonra Başkasına Aşık Olan Karısından İntikamını Böyle Aldı
İskoçya'da yaşayan Mitchell, 6 gün önce evlendiği karısı Meaghan'ın başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Mitchell, karısının evlilik yüzüğünü 400 sterline internetten satışa çıkardı
İskoçya'da yaşayan Andy Mitchell, 6 gün önce evlendiği karısı Meaghan'ın başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi.
ÇİFT, 3 HAZİRAN'DA DÜNYA EVİNE GİRDİ
40 yaşındaki Andy, 21 yaşındaki karısıyla Meksika'da 30 bin dolara mal olan gösterişli bir düğünle evlenmişti. Çift 3 Haziran'da evlenmişti.
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Andy, önce büyük bir şok yaşadı ve daha sonra sosyal medya medya hesabından şunları yazdı:
ANDY, EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ 400 STERLİNE SATACAĞINI AÇIKLADI
"Merhaba 3 Haziran'da dünya evine girdim ve bu Meaghan Mitchell evlilik yeminini ederken giydiği yüzüktü"
"Ancak 6 gün sonra onun bekarlığa veda gecesinde bir ilişkiye başladığını ve bunun evliliğimiz devam ettiği zamanda sürdüğünü öğrendim"
Andy, evlilik yüzüğünü bu sözlerle internete koyarak 400 sterline satacağını duyurdu.