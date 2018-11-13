Gazze'de gerilim tırmanıyor

Gazze’de İsrail özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda biri İsrail askeri 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. İsrail'in operasyonuna misilleme olarak Gazze topraklarından İsrail'e çok sayıda roketin fırlatılmasına İsrail Gazze'yi hava saldırılarıyla vurarak karşılık verdi.

İsrail'in hava saldırılarında son olarak Hamas'ın yayın organı olan El Aksa televizyonunun binası hedef alındı. İsrail ordusu kanalın binasına önce uyarı atışı yaptı. Uyarı atışı sonrasında çalışanların binayı tahliye ettiği belirtildi.

El Aksa televizyonunun vurulduktan sonra yayını kesildi. Görgü tanıklarına göre hava saldırısında bina tamamen yıkıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırıları, Gazze'den İsrail'e çok sayıda roketin fırlatılması sonrasında geldi. İsrail'de roket saldırılarının ardından siren sesleri duyuldu. İsrail ordusuna göre roket saldırılarında altı kişi yaralandı. Aralarında roketin vurduğu bir otobüste bulunan 19 yaşında bir kişi de var. Roket saldırılarını Hamas ve İslami Cihad adlı örgüt üstlendi.

Gazze'den İsrail'i hedef alan roket saldırılarının ardından İsrail de Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad hedeflerini vurdu. İsrail ordusuna göre, İsrail'e Gazze'den en az 200 roket fırlatıldı. İsrail'in misilleme olarak düzenlediği hava saldırılarında da Gazze'de en az 30 hedef vuruldu. Gazze sınırına da savunma sistemleri ve istihbarat birimleriyle takviye yapıldı.

BM'DEN GAZZE ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler'den bölgede yükselen gerilimle ilgili açıklama geldi. BM'nin Orta Doğu temsilcisi Nickolay Mladenov çatışmaların son bulması için Mısır ile temas halinde olduğunu açıkladı. BM temsilcisi tüm taraflara da itidal çağrısında bulundu, roket saldırılarının son bulması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE TEPKİLİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir." dedi.

İsrail'in son iki günde işgal altındaki Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucunda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını anımsatan Kalın, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar İsrail'in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalıdır. İsrail’in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir. Filistin topraklarını açık hava hapishanesi haline getirmek isteyen ve Kudüs’ün statüsünü değiştirerek provokasyon yapan İsrail’in işgalci ve yayılmacı politikalarına bütün dünya 'dur' demelidir."

"Filistin’de tek çözüm, iki devletli çözümdür." ifadesini kullanan Kalın, "Mevcut İsrail hükümetinin iki devletli çözüme inanmadığı ve süreci sabote etme gayreti içinde olduğu açıktır. Filistin halkının bağımsızlığını ve güvenliğini dikkate almayan hiçbir çözümün kabul edilmesi mümkün değildir. Filistin halkı yalnız ve çaresiz değildir." diye konuştu.

Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Kalın, "Türkiye, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." dedi.

