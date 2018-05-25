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Felaket bölgesinden inanılmaz görüntüler...

Yemen Hükümeti, Mekunu Kasırgası’nın vurduğu Sokotra Adası’nı felaket bölgesi ilan etti. Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 17’ye yükseldiği bildirildi.

Felaket bölgesinden inanılmaz görüntüler...

Yemen Hükümeti, Mekunu Kasırgası’nın vurduğu Sokotra Adası’nı felaket bölgesi ilan etti. Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 17’ye yükseldiği bildirildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 11:08
Felaket bölgesinden inanılmaz görüntüler...

Felaket bölgesinden inanılmaz görüntüler

Yemen Hükümeti, Mekunu Kasırgası’nın vurduğu Sokotra Adası’nı felaket bölgesi ilan etti. Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 17’ye yükseldiği bildirildi.

Yemen hükümeti, 17 kişinin ölümüne yol açan Mekunu kasırgasının şiddetini arttırmasından dolayı Sokotra Adası'nı felaket bölgesi ilan etti. Mekunu Kasırgası, Sokotra Adası, ElMahra ve Hadramut kentlerine vurarak can kayıplarına neden olurken, maddi hasara da yol açtığı aktarıldı. Yemen  Balıkçılık ve Su ÜrünleriBakanı Fahd Kfayn, kasırga nedeniyle iki geminin battığını ve 3 aracın sel sularına kapıldığını belirterek, can kayıplarının 17'ye yükseldiğini belirtti.

Kfayn, kurtarılan ailelerin sayısının ise 200 olduğu bilgisini verdi.

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Mekunu Kasırgası nedeniyle Sokotra Adasında bulunan halkın tahliye edildiği, şiddetli rüzgar ve yağmurun devam etmesinden dolayı deniz suyu seviyesinin yükseldiği bildirdi.

Öte yandan; Yemen Hükümeti, yardımlaşma ve dayanışma örgütlerinden Sokotra Adası, El Mahra ve Hadramut kentlerine acil tıbbi malzeme ve ekiplerini göndermesi çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
YemenTozFırtınası
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