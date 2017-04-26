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26 Nisan 2017 Çarşamba 13:24

Facebook Canlı Yayınında 11 Aylık Bebeğini Öldürdü

Facebook Canlı Yayınında 11 Aylık Bebeğini Öldürdü
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Taylandlı Cani Baba, Facebook Canlı Yayınında 11 Aylık Bebeğini Öldürdü
Taylandlı baba, Facebook canlı yayınında önce 11 aylık bebeğini, ardından da kendini öldürdü. Yayını izleyen bebeğin annesi, polise haber verse de her şey için çok geçti.

Tayland'da bir adam kendi küçük kızını öldürdüğü korkunç bir görüntüyü canlı canlı Facebook'ta yayınladı.

11 AYLIK KIZINI ÖLDÜRDÜ

Phuket'de terk edilmiş bir otelde 21 yaşındaki genç adam bebeğinin annesiyle tartıştıktan sonra önce 11 aylık kızını ardından da kendisini öldürdü.

CANLI CANLI BEBEĞİNİN ANNESİNE İZLETTİ

Adam bebeğini astığı görüntüleri canlı canlı bebeğin annesi olan kız arkadaşına izletti.

POLİS CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

Çaresiz kadın polisi arasa da işe yaramadı. Polis olay yerine geldiğinde her şey için çok geçti. Küçük kız ve babası ölmüştü.
Sosyal medyadaki görüntülerde kızının boynuna bir düğüm atan bir adam görülüyor. İnternette hızlıca yayılan görüntüler gelen şikayetler üzerine kaldırıldı.


 
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