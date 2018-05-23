Evi terk etmeyen oğula mahkeme kararıyla tahliye

ABD'de bir aile, 30 yaşında olmasına rağmen kendileriyle yaşadığı için oğluna dava açtı. Mahkeme, Michael Rotondo'nun evden tahliyesine karar verdi.



BBC’nin haberine göre, Mark ve Christina Rotondo, 30 yaşındaki oğulları Michael Rotondo’ya evden çıkması için hem yardım, hem para önerdiklerini ama oğullarının gitmediğini savundu. Michael Rotondo ise bir aile üyesi olarak kendisine en az altı ay tanınmasını istedi.



Anne ve baba dava dilekçesinde, sekiz yıl önce yanlarına yeniden taşınan oğullarına evden çıkması ve çalışmayan arabasını evin önünden çekmesi için bir dizi mektup yazdıklarını belirtti.





Kanıt olarak sunulan mektuplarda ailenin oğullarına yeni bir ev bulması için 1000 dolar teklif ettiği, ihtiyacı olursa müzik seti veya silah gibi malvarlıklarını satmasını söylediği ve iş bulmasını istediği görülüyor. Bir mektupta, “Senin gibi kötü bir iş geçmişi olanlar için bile iş var. Sen de bir iş bul, çalışmalısın” ifadeleri yer alıyor.Michael Rotondo ise çok sayıda gazetecinin de izlediği davada 30 dakika boyunca haklılığını savundu. Ailesinin evinde sadece bir odayı kullandığını, onlarla konuşmadığını ve taşınmak için en az altı aya ihtiyaç duyduğunu söyledi.Yargıç Donald Greenwood ise ailenin taleplerini oğullarına mahkemeye gelmeden önce yeterince anlattığına kanaat getirip tahliye kararı çıkarılmasına hükmetti.