Etiyopya'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 2,8 Milyona Ulaştı!

ÜLKEDE YERİNDEN EDİLENLERİ SAYISI 1,6 MİLYONDAN 2,8 MİLYONA ÇIKTI

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da yerinden edilenlerin sayısının 2,8 milyona ulaştığını açıkladı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıl başında 1,6 milyon olan yerinden edilenlerin sayısının 2,8 milyona çıktığı duyuruldu.

Ülkenin hali hazırda komşuları Eritre, Güney Sudan ve Somali'den yaklaşık 920 bin mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtilerek, temmuz ve eylül aylarında görülen mevsimsel yağışlardan yaklaşık 2,5 milyon insanın etkilenebileceği kaydedildi.

Sayının artmasında, yıl başından bu yana Oromiya, Somali, Güney Milletleri Milliyetleri ve Halkları eyaletlerinde süren etnik ve bölgesel çatışmaların etkili olduğu düşünülüyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, farklı bölgelerde kurulan derme çatma kamplarda yaşam mücadelesi verirken, Somali ve Oromiya sınırında yaşanan belirsizlik devam ediyor.

Somali-Oromo etnik çatışmaları sonrası Etiyopya ordusu ay başında Somali eyaletine konuşlanmış, ardından Somali Eyaleti Başkanı Abdi Muhammed Ömer istifa etmişti.

