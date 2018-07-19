Estetik durmuyor diye cinsel organını...

Kansere yakalandığını öğrendikten sonra dövme bağımlısı haline gelen ve tüm bedeni siyah renkle boyalı 32 yaşındaki Adam Curlykale, estetik zevki ile uyuşmadığı için genital bölgesini aldırdı.

Rusya'nın Kaliningrad kentinde yaşayan 32 yaşındaki Adam Curlykale'nın bedeninin yüzde 90'ı siyah mürekkeple boyalı. Adam Curlykale, siyahi bedeninde estetik durmadığı gerekçesiyle üreme organını da aldırdı.

Kanser teşhisi konduktan sonra bedenine çok sayıda dövme yaptırmaya başlayan Adam Curlykale'nin albinizm sorunu da vardı ve solgun renkli teni sebebiyle kendisini kötü hissediyordu.

Bedeninin yüzde 90'ını dövme ile boyayan Adam Curlykale, penisinin görünüşünü kötüleştirdiğine karar verdi ve son derece uçuk bir ameliyat için bıçak altına yattı.

Her şey kanser teşhisi ile başladı

Geçirdiği operasyonla penisi, testisleri ve göğüs ucu alınan Adam Curlykale, hayranları için sosyal medyada operasyon sonrası görüntülerini de paylaştı.

2017 yılında Polonya'da yayınlanan Second Face adlı bir programda ünlenen Adam Curlykale, kanser sebebiyle oluşan lekeleri ortadan kaldırmak için bedenine dövme yaptırmaya başladı.

Dövme tutkusu yaşam biçimi haline geldi

Kanserle mücadelesinde başarılı olan Adam Curlykale'nin bağışıklık sistemi zayıfladı ve cildi çok daha solgun görünmeye başladı. Bu durum, Adam'ın moralini bozuyordu.

Daha sonra albinizm teşhisi de konulan Adam, bedenine dövmeler yaptırmaya başladı ve sonuçları gördükçe dövme tutkunu haline geldi.

'Herkesten farklı olduğumu biliyorum'

Her zaman farklı olduğunun bilincinde olduğunu söyleyen Adam, en sevdiği rengin gri ve tonları olduğunu ve bu sebeple bedenini grafit rengine boyadığını belirtiyor.

Adam'ın, vücudunun dövme yapılmamış yüzde 10'luk kısmı içinse bazı planları var. Adam, abartılu tutkusunu şu şekilde açıklıyor:

'Hayat bir gündür, o da bugündür'

''Kendi dövmelerimi tasarlıyorum çünkü bu benim bedenim. Kendime özel bir bakış açım var ve bunu adım adım gerçekleştiriyorum. Hayat çok kısa, bu sebeple yarın ne olacağını düşünmeyi bıraktım. Hayat bir gündür, o da bugündür.''