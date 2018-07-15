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Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışma...

Azerbaycan ordusunun sınırda çıkan çatışmada Ermenistan ordusundan bir askeri esir aldığı bildirildi.

Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışma...

Azerbaycan ordusunun sınırda çıkan çatışmada Ermenistan ordusundan bir askeri esir aldığı bildirildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 09:46
Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışma...

Azerbaycan ordusunun sınırda çıkan çatışmada Ermenistan ordusundan bir askeri esir aldığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde sınır hattının Qazah bölgesinde Azerbaycan mevzilerini geçmeye çalışan Ermeni keşif ve sabotaj birliği ile Azerbaycan askerleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada Ermeniler kayıp vererek geri çekilirken, Ermeni keşif birliğinden Karen Kazaryan isimli askerin esir alındığı belirtildi.
Azerbaycan ordusunun kayıp vermediği kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 15.07.2018 12:56
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