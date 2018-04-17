Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
108812
ALTIN
176.952
DOLAR
4.1013
STERLİN
5.8707
EURO
5.0617
Otobüs Kontrolden Çıktı, Evin İçerisine Girdi…
OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI, EVİN İÇERİSİNE...
Salamis yolunda büyük kaza
Son Dakika
BÜYÜK KAZA
Bebeği Yere Atarak Kafasını Kırdı
BEBEĞİ YERE ATARAK KAFASINI KIRDI
MUYO’YA OTOPSİ
MUYO’YA OTOPSİ
banner256

Epstein-Barr Virüsünün 7 Hastalıkla Bağlantısı Bulundu

Öpücük hastalığına (mononükleoz) neden olduğu bilinen Epstein-Barr virüsünün, 7 hastalıkla bağlantısının daha bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Epstein-Barr Virüsünün 7 Hastalıkla Bağlantısı Bulundu

Öpücük hastalığına (mononükleoz) neden olduğu bilinen Epstein-Barr virüsünün, 7 hastalıkla bağlantısının daha bulunduğu ortaya çıkarıldı.

17 Nisan 2018 Salı 11:48
Epstein-Barr Virüsünün 7 Hastalıkla Bağlantısı Bulundu
banner238

Öpücük hastalığına (mononükleoz) neden olduğu bilinen Epstein-Barr virüsünün, 7 hastalıkla bağlantısının daha bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Cincinnati Çocuk Hastanesinde görevli bilim adamlarının yaptığı araştırmada, Epstein-Barr virüsünün, bazı insanlarda sistemik lupus eritematozus (SLE), Multipl skleroz (MS), eklem iltihabı (RA), juvenil idiopatik artrit (JIA), iltihabi bağırsak hastalığı (IBD), çölyak hastalığı ve Tip 1 diyabet gelişme olasılığını artırdığı görüldü. 

Araştırmanın sonuçları "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı. 

Bilim adamları, Epstein-Barr virüsünün ürettiği EBNA2 proteininin, insan genomunda 7 hastalıkla ilişkili çeşitli bölgelere bağlandığını bildirdi. 

Çalışmanın, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, yetersiz beslenme, kirliliğe maruz kalma gibi çevresel faktörlerin genlerle nasıl etkileşime girerek hastalıklara tesir eden sonuçlar doğurduğuna ışık tuttuğu ifade edildi.  

ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde nüfusun yüzde 90'ından fazlasının 20 yaşına kadar Epstein-Barr virüsüyle enfekte olduğu, az gelişmiş ülkelerde ise nüfusun yüzde 90'ına 2 yaşına kadar bu virüsün bulaştığı belirtildi. 

Virüsün bir kez bulaştığında ömür boyu taşındığı ifade ediliyor. 

Epstein-Barr virüsünün daha önce bazı lenf kanserleri dahil nadir görülen rahatsızlıklarla bağlantısı olduğu ortaya çıkarılmıştı. 

Son Güncelleme: 17.04.2018 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çipras'tan Türkiye İle İş Birliği Mesajı
Çipras'tan Türkiye İle İş Birliği Mesajı
Bakü'de Türk-islam Sanatları Sergisi
Bakü'de Türk-islam Sanatları Sergisi
Macron AP Genel Kuruluna Hitap Etti: “Suriye’de Tek Hedefimiz Daeş İle Mücadele”
Macron AP Genel Kuruluna Hitap Etti: “Suriye’de Tek Hedefimiz Daeş İle Mücadele”
Türkiye ve İran'dan dolara darbe!
Türkiye ve İran'dan dolara darbe!
Juncker'den Batı Balkanlar Uyarısı
Juncker'den Batı Balkanlar Uyarısı
Japonya'da Sığınmacılar Açlık Grevinde
Japonya'da Sığınmacılar Açlık Grevinde
Esed Rejimi, Humus'taki Kuşatma Alanlarına Saldırıyor
Esed Rejimi, Humus'taki Kuşatma Alanlarına Saldırıyor
Geri Dönüşümde Plastik Yiyen Enzim Umudu
Geri Dönüşümde Plastik Yiyen Enzim Umudu
Etiyopyalılar Çiğ Et Yeme Alışkanlığından Vazgeçemiyor
Etiyopyalılar Çiğ Et Yeme Alışkanlığından Vazgeçemiyor
Myanmar Ordusu BM'nin ''Utanç Listesine'' Girdi
Myanmar Ordusu BM'nin ''Utanç Listesine'' Girdi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim