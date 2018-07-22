Emily Ratajkowski turuncu bikinisiyle çok seksi

ABD'li model Emily Ratajkowski, iş cesur pozlar vermeye gelince hiç utangaç olmadığını bir kez daha kanıtladı. Ratajkowski'nin paylaşımına Kim Kardashian bile yorum yaptı





Emily Ratajkowski kameralar önünde seksi pozlar vermekten hiçbir zaman çekinmedi.

Hatta kendini en rahat hissettiği anların çıplak olduğu zamanlar olduğunu itiraf edecek kadar da cesur.

Güzel model, dün son derece seksi turuncu bir bikiniyle fotoğraflar paylaştı.

Emily Ratajkowski paylaşımında öyle güzel ve seksi görünüyordu ki Kim Kardashian bile yorum yaptı.

Emily Ratajkowski'nin turuncu bikinisi, kendi tasarımlarından oluşan Inamorata Swim markasını taşıyor.

Emily Ratajkowski, fotoğrafına "Taze çıktı" yorumunu yaptı.