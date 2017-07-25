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25 Temmuz 2017 Salı 11:13

Dünyada Okula Gidemeyen Çocukların Yarısı Nijerya'da

Nijerya Eğitim Bakanlığı, dünyada okula gidemeyen çocukların yarısının Nijerya'da bulunduğunu açıkladı.

Dünyada Okula Gidemeyen Çocukların Yarısı Nijerya'da
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Nijerya Eğitim Bakanlığı, dünyada okula gidemeyen çocukların yarısının Nijerya'da bulunduğunu açıkladı.

Kano eyaletinde düzenlenen 62. Ulusal Eğitim Konseyi açılışında konuşan Nijerya Eğitim Bakanlığı Daimi Sekreteri Adamu Hüseyni, "Dünyada yaklaşık 20 milyon çocuk okula gidemiyor. Bu çocukların 10.5 milyonu yani yarısı Nijerya'da bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Nijerya'daki eğitim sistemi ile ilgili kaygılarını dile getiren Hüseyni, ülkede okula gidemeyenlerin çoğunlukla göçebe Fulani kabilesinden, sığır çobanlığıyla, balıkçılıkla uğraşan ya da çiftçi ailelerin çocukları olduğunu belirtti.

Çocukların okula gidememesinde, fakirliğin ve ailelerin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmesinin ana etken olduğunu ifade eden Hüseyni, "Son yıllarda hükümet ve özel kuruluşlar çocukların okula gidebilmeleri için yoğun çalışmalar yürütüyor. Ancak bu çalışmalar yetersiz kalıyor." eleştirisinde bulundu.

Yaklaşık 200 milyon nüfuslu Nijerya'da, yoksulluk ve Boko Haram örgütünün saldırıları, eğitime katılımı olumsuz etkiliyor.

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