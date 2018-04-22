Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
Araç içerisindeki 1000 TL ile aletleri çaldı
BİR KİŞİ HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI
İş yerinin camını kırıp içeriye girdi
İŞ YERİNİN CAMINI KIRIP İÇERİYE...
banner256

Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti

22 Nisan 2018 Pazar 11:52
Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Verne Troyer hayatını kaybetti

Avanak Ajan” filmlerinde canlandırdığı "Mini-Me" karakteriyle tanınan ve dünyanın en kısa insanlarından biri olan oyuncu Verne Troyer 49 yaşında hayatını kaybetti.

banner223
Verne Troyer kimdir?

Verne Troyer, 1969 yılında ABD'nin Michigan eyaletinde dünyaya geldi. 1987 yılında Centreville Lisesi'ni bitiren aktör, akondroplazi türü cüceliğe sahip olduğu için yalnızca 81 santimetre boyundaydı. Ailesinin kendisine her zaman diğer kardeşleriyle eşit davrandığını anlatan oyuncu, uzun bir süre alkolle mücadele etti. 2002 yılında neredeyse alkol zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybeden Troyer, geçtiğimiz sene bir tedavi merkezine başvuracağını duyurmuştu. Başarılı oyuncunun hayatını kaybetme sebebi açıklanmadı.

“Avanak Ajan” ve “Avanak Ajan: Altın Kuş” filmlerinin dışında, ilk Harry Potter filminde Griphook olarak izlediğimiz oyuncunun filmografisinde 20'den fazla film bulunuyor. “Vegas'ta Korku ve Nefret”, “The Love Guru”, “Bubble Boy” ve “Dr. Parnassus”, aktörün boy gösterdiği filmlerden yalnızca bazıları. Televizyonda da görme şansına eriştiğimiz ismin oynadığı diziler arasında “Boston Public”, “Jack of All Trades” ve “Shasta McNasty” yer alıyor. Oyuncunun rol aldığı son film olan “Hipsters, Gangsters, Aliens and Geeks” ise bu yıl vizyona girecek.

Son Güncelleme: 22.04.2018 12:24
Anahtar Kelimeler:
OlduVerne TroyerAvanak Ajan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten göstericilere sert müdahale....
Polisten göstericilere sert müdahale....
Suudi Arabistan'daki silah seslerinin nedeni belli oldu...
Suudi Arabistan'daki silah seslerinin nedeni belli oldu...
 Canlı yayında öldürüldü!
 Canlı yayında öldürüldü!
Çocuk tecavüzcüsü idam edilecek
Çocuk tecavüzcüsü idam edilecek
Dünya Bankasına 13 milyar dolarlık sermaye artırımı
Dünya Bankasına 13 milyar dolarlık sermaye artırımı
Suudi sarayında askeri hareketlilik!
Suudi sarayında askeri hareketlilik!
Değersiz diye umursamadı, kıralın hazinesi çıktı
Değersiz diye umursamadı, kıralın hazinesi çıktı
Aralarında 30 yaş fark olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor
Aralarında 30 yaş fark olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor
Doğum lekeleri vücudunun yarısını kaplıyor, gören gözlerine inanamıyor
Doğum lekeleri vücudunun yarısını kaplıyor, gören gözlerine inanamıyor
Fotoğraflarını görenler yaptığı mesleğe inanamıyor!
Fotoğraflarını görenler yaptığı mesleğe inanamıyor!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim