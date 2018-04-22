Dünya Bankasına 13 milyar dolarlık sermaye artırımı

Dünya Bankası Grubu üyeleri, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile Uluslararası Finans Kurumuna toplamda 13 milyar dolarlık sermaye sağlanmasını onayladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Uluslararası Para Fonu – Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bir araya gelen Kalkınma Komitesinin önemli kararlara imza attığı bildirildi.

Dünya Bankasının yoksullukla mücadelesini güçlendirecek yeni kararlar arasında IBRD’ye 7,5 milyar dolar ve IFC’ye 5,5 milyar dolar olmak üzere toplamda 13 milyar dolar ödenmiş sermaye paketinin onaylanması öne çıktı.



Bu sermaye artırımıyla birlikte, Dünya Bankası Grubu altında faaliyet gösteren kuruluşların toplam finansman kapasitesinin 2019 ve 2020 mali yıllarında yıllık 100 milyar dolara yükselmesinin beklendiği ifade edildi.Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, konuyla ilgili açıklamasında, “Hissedarlarımız bugün onaylanan tarihi anlaşma ile küresel iş birliğine güvenlerini ortaya koydular ve üye ülkelerimizden gelen güçlü desteğe minnettarız.” ifadelerini kullandı.