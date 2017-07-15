Denizin Dibinden 2. Dünya Savaşı’ndan Kalma ABD Yapımı İki Tank Çıktı



​Rus Kuzey Filosu’na bağlı arama ve kurtarma ekibinde görev yapan askeri uzmanlar, Barents Denizi’nin dibinden 2. Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı iki Sherman tankını karaya çıkardı.Tankların 1945 yılında batan ‘Thomas Donaldson’ isimli nakliye gemisinin ambarında bulunduğu belirtildi. Uzmanlara göre, bunlar son yıllarda bu gemiden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank. Şu an askeri uzman ekibi, Barents Denizi’nden birkaç adet zırhlı aracı daha çıkarmak için çalışmalar sürdürüyor.