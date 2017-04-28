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28 Nisan 2017 Cuma 07:33

'Çok Yaşlısın Olmaz' Dediler, Gündem Oldu

'Çok Yaşlısın Olmaz' Dediler, Gündem Oldu
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 Meksika'da "çok yaşlı" olduğu gerekçesiyle banka hesabı açmasına olanak tanınmayan 116 yaşındaki Maria Felix Nava'ya hesap açabilmesi için izin çıktı.

 Meksika'da "çok yaşlı" olduğu gerekçesiyle banka hesabı açmasına olanak tanınmayan 116 yaşındaki Maria Felix Nava'ya hesap açabilmesi için izin çıktı.

BBC'nin haberine göre, daha önce sosyal güvenlik ödeneklerini alabilmek için bankaya yaptığı hesap açma başvurusu, "çok yaşlı" olduğu gerekçesiyle reddedilen Nava'nın bu talebi gerçekleştirilecek.

Nava, yaptığı açıklamada, daha önce yaptığı başvuruda, "Hesap açmak için yaşınızın en çok 110 olması gerekir" yanıtını aldığını belirterek, olayın yerel basında yankı uyandırmasının ardından yetkililerin sosyal güvenlik ödeneklerinin çekle verilmesi için harekete geçtiğini söyledi.

Banka yetkilileri de Nava'ya en kısa sürede bir hesap açılacağını ve kendisine bir banka kartı verileceğini açıkladı.Jalisco eyaleti Kalkınma Bakanı Miguel Castro Reynoso, üç ay boyunca ödeneklerini alamayan Nava'yı ziyaret ederek kendisinden özür diledi.  

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