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Çocuk tecavüzcüsü idam edilecek

O ülkede 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onayladı.

Çocuk tecavüzcüsü idam edilecek

O ülkede 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onayladı.

22 Nisan 2018 Pazar 10:24
Çocuk tecavüzcüsü idam edilecek

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Başbakan Narendra Modi’nin çağrısı üzerine acil toplanan kabine, Ceza Hukuku’nda 12 yaşından küçük çocuklara tecavüze idamı öngörecek şekilde değişiklik yapılmasına ilişkin kararnameyi kabul etti. Yasalaşması için 6 ay içinde parlamentoda kabul edilmesi gereken kararname, kabine tarafından Devlet Başkanı Ram Nath Kovind’e gönderildi.Hindistan’da çocuk tecavüzü şüphelileri hakkında, bu 6 aylık süre zarfında kararname çerçevesinde kovuşturma açılabileceği vurgulandı. Ülkede mevcut yasalar kapsamında reşit olmayanlara ağır cinsel saldırıya, en yüksek ömür boyu hapis cezası veriliyor. Cammu Keşmir’e bağlı Kathua’da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar’a mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak’ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması, ülkeyi derinden sarsmıştı.

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