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Çipras: “Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, bölgede diğer ülkelerle birlikte enerji haritası için şartları oluşturdu. Türkiye karar vermeli“

Çipras: “Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, bölgede diğer ülkelerle birlikte enerji haritası için şartları oluşturdu. Türkiye karar vermeli“

09 Kasım 2018 Cuma 10:15
Çipras: “Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, bölgede diğer ülkelerle birlikte enerji haritası için şartları oluşturdu. Türkiye karar vermeli“

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS'TAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI 

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS: "TÜRKİYE, ETKİLİ VE KRİTİK BİR GÜÇ. YUNANİSTAN, (DOĞU AKDENİZ) BÖLGEDE DİĞER ÜLKELERLE BİRLİKTE BİR ENERJİ HARİTASI YARATMAK İÇİN ŞARTLARI OLUŞTURDU. TÜRKİYE KARAR VERMELİ"

"(KARASULARINI GENİŞLETME PLANI) CUMHURBAŞKANI KARARNAMELERİYLE DEĞİL, MECLİS YOLUYLA (KARASULARINI) GENİŞLETECEĞİZ. STRATEJİ DEĞİL SADECE TAKTİĞİ DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİM"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye karar vermeli." dedi. 

Yunanistan'da yayın yapan Alfa televizyonuna ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çipras, Türkiye ile ilişkilere dair soruları yanıtladı.

Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planını Ege Denizi'nde uygulaması halinde Türkiye'nin "casus belli" kararını uygulaması ihtimalini değerlendiren Çipras, "Bu yeni bir mesele değil. Haklarımızı kullanacağız." ifadesini kullandı.

Çipras, meselenin dağınık bir şekilde gündeme geldiğini ve diğer siyasi partilerin de konuya ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Başbakan Çipras, "Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, meclis yoluyla (karasularını) genişleteceğiz. Strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim. İyonya Denizi'nden başlayarak uluslararası hukukun bize imkan tanıdığı ölçüde bu hakkı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

TÜRKİYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞECEK

Çipras, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik üzerine bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye bir karar vermeli. Uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kaldığı müddetçe biz Türkiye'yi dışlamıyoruz. Bunun yalnızca ikili bir mesele olmadığını anlaması gerekiyor."

Yunanistan'ın Türkiye'ye herhangi bir tehditte bulunmadığını dile getiren Çipras, egemenlik haklarından feragat etmeyeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan Çipras, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildiğini belirterek, tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

Son Güncelleme: 09.11.2018 13:55
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