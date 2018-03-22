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Cinsel ilişkiyi bıraktı cinsel organı kapandı

Cinsel ilişkiyi bıraktı cinsel organı kapandı

Cinsel ilişkiyi bıraktı cinsel organı kapandı

Cinsel ilişkiyi bıraktı cinsel organı kapandı

22 Mart 2018 Perşembe 22:17
Cinsel ilişkiyi bıraktı cinsel organı kapandı
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Japonya'da menopoza giren bir kadının vajinası düzenli cinsel ilişki yapmadığı için kapandı. Bilim dergilerinde yayınlanan olay hakkında, "Hastanın hiç ağrısı yoktu, biz de şaşırdık" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz basınında yayınlanan bir haber, şaşırtıcı bir tıbbi gelişmeyi gündeme getirdi. Sayılı tıp araştırmaları dergisi The Journal of Medical Case Reports’ta yayınlanan bir araştırmada, Japonya’da yaşanan bir olay mercek altına alınıyor. Tıp dergisi, Japonya’da menopoza giren bir kadın hastanın yaşadıklarını okuyucularına aktarırken, bunun sebeplerini ve üstesinden gelme yöntemleri üzerine bir makale hazırladı.

İsmi açıklanmayan hastanın herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık hissetmediğini söyleyen doktorlar, “Hastanın görünürde hiç sorunu yoktu. Klitoris doğru boyuttaydı ve diğer noktalarda da sıkıntı yoktu. Vajinası dışarıdan bakıldığı zaman düzgündü. Fakat check-up yapıldığı zaman gerçek ortaya çıktı. Üreme organı dışarıdan tamamen normal gözüküyordu” ifadesini kullandı.

Fakat 2 çocuk annesi kadının üreme organında derinlemesine inceleme yapan doktorlar, kadının vajina girişinin neredeyse kapandığını fark etti. Sadece idrarı vücuttan dışarı atmak için ufak bir boşluk olduğunu fark eden doktorlar, “Vajina ağzı kapalıydı. Hastamızın uzun süredir cinsel ilişkiye girmediğini öğrendik. Düzenli cinsel ilişkiye girmediği için vajinada bu şekilde bir değişiklik yaşandığını tahmin ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Bu gelişmenin ardından hızla ameliyat odasına alınan kadının vajinasına östrojen kreması ile müdahale edilirken ameliyata alındı. Doktorlar, kadının anesteziyle uyutulduğunu aktarırken, bu sırada ismi açıklanmayan kadının labiyasının birbirinden ayrılmasını sağladıklarını açıkladı. Doktorlar, kadının yaşadığı sıkıntının sebebi olarak menopozu da gösterirken, incelemelerin devam ettiği belirtildi.

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