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Cinsel ilişki videolarını satıp...

Şok!

Cinsel ilişki videolarını satıp...

Şok!

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:16
Cinsel ilişki videolarını satıp...

Bir partide tanışan Fransız çift, hayallerinin benzer olduğunu keşfedince cinsel ilişki videolarını internetten satarak dünyayı gezmeye başladı.

28 yaşındaki Kim ve 23 yaşındaki Paulo, bir parti sonrası başka bir kadınla birlikte üçlü cinsel ilişki yaşarken tanıştı. İkisi de bilgisayarcı olan Kim ve Paulo, hayallerinin benzer olduğunu fark edip sevgili oldu. Teşhirci bir doğaları olduğunu söyleyen ikili, cinsel ilişki videolarını internetten 3,5 sterlin'e (yaklaşık 20 lira) satarak hayatlarını kazanmaya başladı.

HAYALLERİ BENZER

Çift aslında beraber olmadan önce de yetişkin film endüstrisine girmeyi düşünüyormuş ancak bir türlü bu sektöre girmeyi becerememiş. İkili, birbirleriyle tanışıp benzer düşüncelerini itiraf ettikten sonra, videolarını internette yayınlamaya karar vermiş.

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VİDEO ÇEKİP DÜNYAYI GEZİYORLAR

Bu kararı verdikten ve iyi para kazanmaya başladıktan sonra çift, işlerini bırakıp dünyayı gezmeye karar vermiş. Gerekli olan parayı da değişik ülkelerde çektikleri bu videolardan kazanmaya başlamışlar.

AÇIK ALANDA BİRLİKTE OLMALARI SORUN OLABİLİYOR

Ancak bazen bu işi dışarıda yapmaları başlarını belaya sokabiliyor. Zira en son Fransa'da polis tarafından uygunsuz pozisyonda bulunup gözaltına alındılar.

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AİLELERİ VE ARKADAŞLARI DURUMDAN HABERDAR

Çift ilk başlarda korkularından dolayı ne yaptıklarını ailelerine ve arkadaşlarına söylememiş ancak bir gün Kim'in en yakın arkadaşı kendisine "Biliyoruz" diye mesaj atarak durumdan haberdar olduklarını söylemiş. Kim ilk başta çok korksa da bir süre sonra bu endişesi kaybolmuş.

Çift seyahatlerinde hatıra için selfie çekmek yerine cinsel içerikli videolar çekmeyi tercih ettiklerini söylüyor. Şimdiye kadar çift İspanya'yı, Fransa'yı, Polonya'yı, Romanya'yı, Yunanistan'ı, Karadağ'ı ve Arjantin'i ziyaret etti.

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