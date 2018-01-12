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ÇİN UZAYA NAVİGASYON UYDUSU FIRLATTI

ÇİN UZAYA NAVİGASYON UYDUSU FIRLATTI

12 Ocak 2018 Cuma 09:54
ÇİN UZAYA NAVİGASYON UYDUSU FIRLATTI
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ÇİN UZAYA NAVİGASYON UYDUSU FIRLATTI

 Çin'in tek taşıyıcı roketle uzaya iki navigasyon uydusu gönderdiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden tek taşıyıcı roketle Çin'in yapım aşamasındaki küresel "Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu" sistemi için iki uydu daha uzaya gönderildi.

Haberde "İkiz" olarak adlandırılan uyduların "Beydou" serisinin 26’ıncı ve 27’inci uyduları olduğu ifade edilirken, fırlatma işleminde, ülkenin yerli üretimi olan Long March (Uzun Yürüyüş) 3B adlı taşıyıcı roket serisinin Yüencıng-1 modelinin kullanıldığı belirtildi.

Meteoroloji, balıkçılık, telekomünikasyon, haritalandırma gibi alanlarda bilgi sağlama amaçlı geliştirilen Kuzey Yıldızı uydu serisinin küresel konumlandırma hizmeti sağlaması ve ABD’nin Küresel Konumlama Sistemi’ne (GPS) rakip olması bekleniyor. Beydou Navigasyon Sistemi'nin, 2020'ye kadar 35 uydu ile dünya çapında navigasyon hizmeti vermeye başlaması öngörülüyor.

Diğer yandan Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresi Aralık 2016’da yayımladığı beyaz kitapta, ülkenin uzay çalışmalarına yer vererek, "Çang’ı-4" insansız uzay aracının bu yıl Ay’ın karanlık yüzüne gönderileceğini açıklamıştı.

Beyaz kitapta ayrıca, Çin’in 2020'ye kadar Mars ve Jüpiter’in keşfi ile dünya dışı hayat gibi konularda araştırmalar yapmaya başlayacağı kaydedilmiş, Çinli bilim adamlarının Mars’a araştırma yapmak için gönderilecek insansız uzay aracının kavramsal tasarım çalışmasını bitirdiği belirtilmişti.

Çin, Mars görevini başarıyla gerçekleştirmesi durumunda, ABD'den sonra Mars'a erişen ikinci ülke olacak. Uzay alanında Beidou Navigasyon Sistemi çalışması ile Ay, Mars ve Jüpiter'e yönelik hedefleri ortaya koyan Pekin yönetimi, 2020 yılına kadar da dünyanın yörüngesinde üç kapsülden oluşan bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor.

Son Güncelleme: 12.01.2018 10:57
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