Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Senegal’de

Resmi ziyaret nedeniyle Senegal’e giden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhuriyet Sarayı'nda bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında Senegal'e giden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Dakar'da resmi törenle karşılandı.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında enerjiden altyapıya, sivil havacılıktan maden ve doğalgaz işletimine kadar uzanan birçok alanda anlaşma imzalandı.

İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Çin Devlet Başkanı Şi'nin Senegal’i ziyaretinden mutluluk duyduğunu söyleyerek, bunun her iki ülke ve halklarının taleplerinin karşılanması için ileri bir iş birliği ve ortak eylem aşamasının kalkınmasına katkı sağlamasına yönelik isteğin göstergesi olduğunu belirtti.

"Senegal'de büyük dinamizm görüyorum"

Büyük bir iş adamı heyetiyle Senegal'e giden Şi de, Afrika kıtasına ilgisini yineleyerek, Senegal'de büyük dinamizm gördüğünü söyledi.

"Afrika halklarının daha kaliteli bir yaşam için gösterdikleri çabayı derinden hissedebiliyorum” diyen Şi, kıtanın yükselme potansiyeline sahip olduğunu ve parlak bir geleceğinin bulunduğunu belirtti.

Şi, Cumhurbaşkanı Sall'e Çin firmaları tarafından yapımı tamamlanan ve Senegal'in milli sporu güreş için inşa edilen Ulusal Güreş Arenası'nın anahtarını teslim edecek, daha sonra Ruanda'ya gitmek üzere ülkeden ayrılacak.