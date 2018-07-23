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Çin'de hava kirliliğine bağlı ölümler azalıyor

Çin'in ülkedeki hava kirliliğini önleme ve kontrolüne yönelik yaptığı eylem planı meyvesini vermeye başladı.

Çin'de hava kirliliğine bağlı ölümler azalıyor

Çin'in ülkedeki hava kirliliğini önleme ve kontrolüne yönelik yaptığı eylem planı meyvesini vermeye başladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:42
Çin'de hava kirliliğine bağlı ölümler azalıyor

Çin'in ülkedeki hava kirliliğini önleme ve kontrolüne yönelik yaptığı eylem planı meyvesini vermeye başladı.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin, 2013'te yayımladığı Hava Kirliliğini Önleme ve Kontrol Eylem Planı'nda belirtilen tüm önemli görevleri tamamladı.
Pekin Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nden araştırmacılar, 2013'ten 2017'ye kadar, Çin'in 74 kentindeki hava kirliliği kontrolünün sağlığa etkisini belirlemek için ulusal hava kalitesi izleme ve ölüm verilerini analiz etti.
Sonuçlar, 2013 ve 2017 arasında, 74 kentteki yıllık ortalama PM 2,5, PM 10 ve sülfür dioksit yoğunluğunun sırasıyla yüzde 33,3, yüzde 27,8 ve yüzde 54,1 azaldığını gösterdi.
2017'de 2013'tekine nazaran 74 kentte hava kirliliğine bağlı 47 bin daha az ölüm kaydedildiği belirtilerek, bu durum halk sağlığı için önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
Araştırmada ayrıca, Çin'de ozon ve azot dioksit için emisyon kontrol çabalarının güçlendirilmesi gerektiğinin de altı çizildi.
Çalışmanın sonuçları "Lancet Planetary Health" dergisinde yayımlandı.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 18:27
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