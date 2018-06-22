Cezayir'de bir blogger "İsrail lehine casusluk" yapmaktan suçlu bulunarak 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği Başkanı Said Salihi, sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Becaye İstinaf Mahkemesi'nin, TevatiMerzuk isimli bloggera "İsrail lehine casusluk" nedeniyle 7 yıl hapis cezası verdiğini ifade etti.
Salihi, Başsavcılığın mahkemeden Merzuk için müebbet hapis cezası istediğini aktardı.
Merzuk'un 25 Mayıs'ta yapılan bir önceki duruşmasında 10 yıl hapis ve 450 dolar para cezası kararı çıkmış, karar avukatı tarafından temyize götürülmüştü.
Merzuk ayrıca sosyal medya platformlarından Cezayir halkına yüklenen vergiler nedeniyle 2017 genel bütçe yasasını protesto etme çağrısında bulunmuştu.