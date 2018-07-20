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Cezayir'de Aşırı Sıcaklar Kavuruyor...

Temmuz ayının ilk yarısında Afrika'nın en sıcak kentinin Cezayir'in güneyindeki Virgila kenti olduğu belirtildi. 

Cezayir'de Aşırı Sıcaklar Kavuruyor...

Temmuz ayının ilk yarısında Afrika'nın en sıcak kentinin Cezayir'in güneyindeki Virgila kenti olduğu belirtildi. 

20 Temmuz 2018 Cuma 07:36
Cezayir'de Aşırı Sıcaklar Kavuruyor...

Temmuz ayının ilk yarısında Afrika'nın en sıcak kentinin Cezayir'in güneyindeki Virgila kenti olduğu belirtildi. 

Cezayir Meteoroloji Kurumu sözcüsü Hevvariyye bin Rakta tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz'un ilk yarısında Afrika kıtasındaki en yüksek sıcaklık 51 dereceyle Cezayir'in Virgila kentinde kaydedildi.

Bin Rakta, güneydeki birçok ilde Temmuz ayında aşırı sıcakların gözlemlendiğini, 40 derecenin üzerinde çok sayıda noktanın tespit edildiğini belirterek, konuya ilişkin halka uyarılarda bulunduklarını dile getirdi. 

Sağlık Bakanlığı da hastalar, yaşlılar ve çocuklara güneşin olumsuz etkilerinden sakınmaları yönünde duyurular yapıyor. 

Aşırı sıcakların hakim olduğu Cezayir'in güneybatısındaki Beşar kentinde, elektrik kesintileri sebebiyle geçen günlerde yoğun protestolar yaşanmıştı.

 


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Son Güncelleme: 20.07.2018 10:49
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