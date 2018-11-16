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Calıfornıa'daki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor

Calıfornıa'daki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor

16 Kasım 2018 Cuma 08:31
Calıfornıa'daki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor

ABD'NİN CALIFORNIA EYALETİNİN KUZEYİ VE GÜNEYİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARINDA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 66'YA YÜKSELDİ

KUZEYDEKİ 11 BİNDEN FAZLA YAPIYI KÜLE ÇEVİREN YANGINDA 631 KİŞİDEN HÂLÂ HABER ALINAMIYOR

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

Butte Bölgesi Şerifi CoryHonea düzenlediği basın toplantısında, California'nın kuzey kısmını etkisi altına alan yangınlarda 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece bölgedeki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı.

Honea, 631 kişiden ise hala haber alınamadığını sözlerine ekledi.

California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı da küle çevirdi. 

GÜNEYDEKİ YANGINLARDA DA 3 CAN KAYBI

Yetkililer, eyaletin güneyinde devam eden yangınlarda ise yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldiğini duyurdu. Buradaki yangınlarda da yaklaşık 450 ev kül oldu.

Güneyde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var. Bu bölgede evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu ScottBaio, yönetmen Guillermo del Toro, realityshow yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.

Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü California eyaletini ziyaret ederek yangından etkilenenlerle bir araya geleceğini duyurdu.
 

Son Güncelleme: 16.11.2018 11:54
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