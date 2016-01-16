Burkina Faso'da Otele Saldırı Düzenlendi

BİR OTELİN ÖNÜNDE BOMBA YÜKLÜ 2 ARACIN İNFİLAK ETTİRİLDİĞİ OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

SALDIRI DÜZENLENEN OTELDE REHİNELERİN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Görgü tanıkları, daha çok Birleşmiş Milletler personeli ve yabancılar tarafından tercih edilen Splendid Otel'in hemen dışında bomba yüklü iki aracın infilak ettiğini, maskeli 3-4 kişinin otele girdiğini söyledi.

Saldırı düzenlenen otelde rehinelerin olduğu iddia edildi.

Güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Bölgede bulunanlar, silah seslerinin duyulduğunu ve otel önündeki bir aracın yandığını kaydetti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Dört katlı otel, uluslararası havaalanı yakınlarında yer alıyor.