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“BTRFY“ Uygulaması Uçak Yolcularına Ayrıcalıklar Sunuyor...

  İngiltere ve Kanada'da yaşayan Türk girişimciler tarafından geliştirilen "btrfly" uygulaması, havaalanlarında yolcuların iş ağını genişletiyor ve onlara ayrıcalıklar sunuyor.

“BTRFY“ Uygulaması Uçak Yolcularına Ayrıcalıklar Sunuyor...

  İngiltere ve Kanada'da yaşayan Türk girişimciler tarafından geliştirilen "btrfly" uygulaması, havaalanlarında yolcuların iş ağını genişletiyor ve onlara ayrıcalıklar sunuyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
“BTRFY“ Uygulaması Uçak Yolcularına Ayrıcalıklar Sunuyor...

  İngiltere ve Kanada'da yaşayan Türk girişimciler tarafından geliştirilen "btrfly" uygulaması, havaalanlarında yolcuların iş ağını genişletiyor ve onlara ayrıcalıklar sunuyor.
btrfly'dan yapılan açıklamaya göre, dünyadaki 380 farklı havaalanında kullanılabilen uygulama, uçakla yolculuk yapacak kişilerin oluşturdukları sanal bir bekleme salonu gibi hizmet veriyor.
Uygulama, yolcuların havaalanlarındaki tüm bekleme salonlarında ve uçuş sırasında internet bağlantısı olması halinde uçak içinde birbiriyle diyalog kurmasını ve sosyalleşmesini sağlıyor. "btrfly" uygulamasını yükleyen yolcular, o anda aynı havalimanından uçan veya aynı uçaktaki diğer yolcuların profillerini görerek onlarla diyalog kurabiliyor. 

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İngiltere ve Kanada'da yaşayan Türk girişimciler tarafından geliştirilen uygulamada kullanıcılar, havaalanında geçirdikleri boş saatleri bir yol arkadaşı bularak değerlendirirken, aynı zamanda uygulamadaki profillerde yer alan meslek bilgileriyle bir iş bağlantısının ilk temellerini atabiliyor. Tek başına yolculuk yapan ve özel yolcu salonlarına giriş hakkı olan bazı kullanıcılar, bu haklarını yanlarındaki kişi adına kullanmak için de uygulamayı kullanabiliyor.
Uygulama içerisinde iş birliği yapılan markalar ile oluşturulan "Smart Lounge" konsepti ise sunduğu özel ayrıcalıklarla uçak yolculuğunu daha zevkli hale getirmeyi amaçlıyor. "Smart Lounge" üyeliği bulunan kullanıcılar, havalimanlarındaki restoranları kullanarak indirim ve ikramlardan faydalanırken, kişiye özel bir seyahat ve lounge deneyimi yaşıyor. 
Uygulamanın "Smart Lounge" konseptinde sunduğu diğer bir ayrıcalık ise uçuş bilgilerini takip ederek yolcuyu bilgilendiren ve adeta kişisel seyahat asistanı olarak konumlanan Skye. Bu hizmet, uçaktan inildiğinde bagajın nerede olduğunu yolcu ile paylaşıyor.
 


Son Güncelleme: 17.05.2018 21:16
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