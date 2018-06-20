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"Brüksel'de Sığınmacılar İçin “Mini Zirve“

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean ClaudeJuncker, 28-29 Haziran'da Brüksel'de üye ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde pazar günü sığınmacı konusunu görüşmek için "mini zirve" düzenleyeceğini açıkladı.

"Brüksel'de Sığınmacılar İçin “Mini Zirve“

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean ClaudeJuncker, 28-29 Haziran'da Brüksel'de üye ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde pazar günü sığınmacı konusunu görüşmek için "mini zirve" düzenleyeceğini açıkladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:56
"Brüksel'de Sığınmacılar İçin “Mini Zirve“


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean ClaudeJuncker, 28-29 Haziran'da Brüksel'de üye ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde pazar günü sığınmacı konusunu görüşmek için "mini zirve" düzenleyeceğini açıkladı.

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Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Juncker, "Gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde pazar günü Brüksel'de göç ve sığınmacı konusuna çözüm bulmak isteyen liderlerle gayriresmi bir çalışma toplantısı düzenliyorum." açıklamasında bulundu.
Juncker, toplantıya hangi üye ülkelerin katılacağına dair bilgi vermezken mesajında, Yunanistan Başbakanı AlexisÇipras, İtalya Başbakanı GiuseppeConte, Bulgaristan Başbakanı BoykoBorissov, Malta Başbakanı Joseph Muscat, Avusturya Başbakanı SebastianKurz, Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, Almanya Hükümet Sözcüsü SteffenSeibert ve İspanya hükümetinin resmi sosyal medya hesaplarını etiketledi.
 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 15:25
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