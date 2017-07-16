Brezilyalı Bakanın Politikacı Kızına Düğününde Yumurtalı Saldırı...

Brezilya Sağlık Bakanı Ricardo Barros'un Parana Eyaleti Meclis Üyesi kızı Maria Victoria Barros, düğününde protestocuların yumurtalı saldırısına maruz kaldı.

BBC'nin haberine göre, 25 yaşındaki Barros, düğününün yapılacağı Parana eyaletinin başkenti Curitiba'daki kilisenin önünde, ellerindeki pankartlarla hükümet karşıtı slogan atan grubun yumurtalı protestosuna uğradı. Göstericilerin bazı davetlilere de saldırdığı belirtildi.

Gelin ve damat, protestonun ardından kiliseden zırhlı araçla ayrılmak zorunda kalırken, düğüne katılan misafirlerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye çevik kuvvet gönderildi.

Maria Victoria Barros, yaptığı açıklamada, annesinin eyalet valiliği için aday olacağını açıklamasıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği protestonun solcu parti ve sendikalarca finanse edildiğini savundu.

Konukların saldırıdan etkilenmesine üzüldüğünü ifade eden Barros, "Ama bu demokrasinin bedeli." dedi.

Muhalefet, Brezilya'da Devlet Başkanı Michel Temer'in yolsuzluk nedeniyle görevden azledilen önceki Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in başkan yardımcılığını yürütürken onun yerine göreve gelmesi nedeniyle ülkede tartışmalara yol açan ekonomik reform programını uygulayabilecek siyasi meşruiyete sahip olmadığını savunuyor.

Muhalifler, Temer'in başkanlık için yeniden seçime gitmesi gerektiğini ifade ediyor.

Temer'in bir hayvansal gıda üretim şirketi lehine kararlar alınması karşılığında şirket yöneticilerinden rüşvet aldığına dair iddiaların ardından Başsavcı Rodrigo Janot, 27 Haziran'da Temer hakkında hazırladığı iddianameyi Federal Yüksek Mahkemeye sunmuştu.

Federal Yüksek Mahkeme, iddianameyi devlet başkanına karşı dava açılmasına izin verme yetkisine sahip meclise gönderecek. Dava açılması halinde Yüksek Mahkeme karara varana dek başkanlık yetkileri Temsilciler Meclisi Başkanına devredilecek.





