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Boş Evde Buldukları 300 Bin Euro'yu Evsizlere Dağıtan Çifte Hapis Cezası

Belçika'da boş bir evde buldukları dikiş makinesinin içinden çıkan 300 bin euro'yu evsizlere dağıtan evsiz çift, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Boş Evde Buldukları 300 Bin Euro'yu Evsizlere Dağıtan Çifte Hapis Cezası

Belçika'da boş bir evde buldukları dikiş makinesinin içinden çıkan 300 bin euro'yu evsizlere dağıtan evsiz çift, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 22:05
Boş Evde Buldukları 300 Bin Euro'yu Evsizlere Dağıtan Çifte Hapis Cezası

Boş Evde Buldukları 300 Bin Euro'yu Evsizlere Dağıtan Çifte Hapis Cezası

Belçika'da boş bir evde buldukları dikiş makinesinin içinden çıkan 300 bin euro'yu evsizlere dağıtan evsiz çift, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Belçika'nın Assenede kentinde evsiz bir çift, sahipsiz bir evde dikiş makinesinin altındaki çantada 300 bin euro buldu. Buldukları parayı diğer evsizlerle paylaşan 32 yaşındaki Joey D. ile 33 yaşındaki Kimberley A., olayın ortaya çıkması ile 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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ÖLEN DUL KADININ EVİNİ SOYMAYA GİRDİLER

Polis sorgusunda adresi olmayan boş evleri işgal ederek hayatlarını sürdürdüklerini anlatan Kimberley A., öldüğünü duydukları dul bir kadının evini soymak için girdiklerini itiraf etti.

OĞLU TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Polise çatıdan içeri girerek işe yarar şeyler aradığını söyleyen Kimberley A., "Gözüme antika bir dikiş makinesi ilişti. Gençliğimde hep bunun gibi bir dikiş makinem olsun isterdim. Onu kurcalarken altında bir çanta buldum, içi para doluydu" dedi. Ölen dul kadının oğlu, çift hakkında 40 bin euro manevi tazminat talep etti.

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