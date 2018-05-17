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BM İnsan Hakları Konseyi Filistin İçin Özel Toplanıyor,,,

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamının ardından yarın özel oturum düzenleyecek.

BM İnsan Hakları Konseyi Filistin İçin Özel Toplanıyor,,,

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamının ardından yarın özel oturum düzenleyecek.

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
BM İnsan Hakları Konseyi Filistin İçin Özel Toplanıyor,,,

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamının ardından yarın özel oturum düzenleyecek.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel oturum talebi Arap devletleri adına Filistin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.
47 üyeli Konseyin 26 üyesinin öneriye destek vermesi üzerine İnsan Hakları Konseyi yarın, işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insan hakları durumuna ilişkin özel oturum yapacak.
Öneriye, Türkiye de gözlemci sıfatıyla destek verirken, Konsey üyesi Müslüman olmayan ülkelerden Ekvador, Panama, Güney Afrika ve Venezuela da Filistin'in talebini destekledi.
Özel oturum yapılabilmesi için, Konseyin 47 üyesinin üçte birine tekabül eden en az 16 ülkenin desteği gerekiyordu.
Böylelikle Konsey 28. kez özel oturumla toplanmış olacak. 

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BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar'daki Arakanlı Müslüman nüfusun durumunu ele almak için en son 5 Aralık 2017'de özel oturum düzenlemişti.
Konsey kararlarının bağlayıcı özelliği bulunmamasına rağmen, özel oturum, İsrail yönetimine yönelik uluslararası baskının daha da artırılması açısından önem arz ediyor.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.
 


Son Güncelleme: 17.05.2018 21:20
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BmFilistinözelToplanıyor
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