Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102489
ALTIN
183.960
DOLAR
4.4466
STERLİN
5.9973
EURO
5.2390
Kardeşini bıçakladı
KARDEŞİNİ BIÇAKLADI
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
Akü hırsızlığı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Geri adım!
GERİ ADIM!
banner256
Flaş Haber
Kardeşini bıçakladı
Kapat

BM'den “İdlib, Doğu Guta Gibi Olursa 2,3 Milyon Kişi Etkilenir“ Uyarısı...

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Doğu Guta'da yaşananların İdlib'de de olması halinde bunun 6 kat daha kötü sonuçlar doğurabileceği ve 2 milyon 300 bin kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.

BM'den “İdlib, Doğu Guta Gibi Olursa 2,3 Milyon Kişi Etkilenir“ Uyarısı...

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Doğu Guta'da yaşananların İdlib'de de olması halinde bunun 6 kat daha kötü sonuçlar doğurabileceği ve 2 milyon 300 bin kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:22
BM'den “İdlib, Doğu Guta Gibi Olursa 2,3 Milyon Kişi Etkilenir“ Uyarısı...

 Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Doğu Guta'da yaşananların İdlib'de de olması halinde bunun 6 kat daha kötü sonuçlar doğurabileceği ve 2 milyon 300 bin kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki son gelişmeler hakkında video konferans aracılığıyla Cenevre'den bilgilendiren Mistura, özellikle İdlib'e yapılan tahliyelere ilişkin duyduğu endişelere dikkati çekti.

Sivillerin ve muhalif grupların Suriye'nin kuzeyine ve çoğunlukla İdlib'e gönderilmesi halinde bu durumun sadece yeni bir çatışmanın ertelenmesine neden olabileceğini belirten Mistura, son iki ayda Suriye'nin kuzeyine 110 bin kişinin tahliye edildiğini ve bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasında güçlük çekildiğini ifade etti.

Mistura, "İdlib'de de Doğu Guta senaryosu yaşanırsa bu 6 kat daha kötü olabilir. 2,3 milyon insanı etkiler ki bunların yarısı daha önce yerlerinden edildi ve gidecek hiçbir yerleri olamayacak." dedi.

banner277

İdlib ya da Dera'da çatışmaların veya gerginliğin artmasının sadece Suriyelileri değil uluslararası barış ve güvenliği de tehlikeye atacağını anlatan Mistura, bu bölgede uluslararası güçlerin bulunduğu uyarısını da yaptı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu hafta yapılan görüşmelerin bir sonraki turunun Ankara'da olacağını kaydeden Mistura, bazı taraflarla görüşmeler sürdürdükten sonra Cenevre'ye "karışık bir resimle" döndüğünü dile getirdi.

Görüşmelerinden edindiği izlenimleri aktaran BM Suriye Özel Temsilcisi, görüş ayrılıkları olmasına rağmen çatışmaların durdurulması, anayasa komitesinin oluşturulması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması konusunda ortak bir zemin olduğunu sözlerine ekledi.

 


Son Güncelleme: 17.05.2018 13:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lübnan'da Arkasında Servet Bırakan Dilenci Kadın!
Lübnan'da Arkasında Servet Bırakan Dilenci Kadın!
Basketbol Şöleni Belgrad’da Başlıyor...
Basketbol Şöleni Belgrad’da Başlıyor...
Dünya Nüfusu Kentlere Taşınıyor...
Dünya Nüfusu Kentlere Taşınıyor...
Hizbullah Genel Sekreteri ve Yardımcısı Körfez'in Terör Listesinde
Hizbullah Genel Sekreteri ve Yardımcısı Körfez'in Terör Listesinde
Merkel'dan Trump'ı kızdırak sözler...
Merkel'dan Trump'ı kızdırak sözler...
İsrail Hükümet Sözcüsü'nden insanlık dışı sözler! 
İsrail Hükümet Sözcüsü'nden insanlık dışı sözler! 
Uçakta dehşet! Pilot dışarı fırladı…
Uçakta dehşet! Pilot dışarı fırladı…
Johnson: “İngiltere ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyor“
Johnson: “İngiltere ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyor“
NATO askeri komitesi toplantısı sona erdi
NATO askeri komitesi toplantısı sona erdi
Bahçeyi düzenlerken buldular… İçini açtıklarında gözlerine inanamadılar!
Bahçeyi düzenlerken buldular… İçini açtıklarında gözlerine inanamadılar!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim