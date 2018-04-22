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Bilgi yarışmasında Azerbaycan ve Rus bölümünden 240 öğrenci bilgilerini denediler...

Sumgayıt Devlet Üniversitesi ve Eğitim şubesi organizasyonu ile Milli lider Haydar Aliyev'in doğumunun 95 yıldönümüne ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100 yılına ithafen Sumgayıt şehir okullarının IX-XI sınıf öğrencileri için ilk kez (ingilizce, rusça, almanca) dersi üzere "Yabancı dil - kariyere giden yol" adlı olimpiyatının. I aşaması yapıldı

Bilgi yarışmasında Azerbaycan ve Rus bölümünden 240 öğrenci bilgilerini denediler...

Sumgayıt Devlet Üniversitesi ve Eğitim şubesi organizasyonu ile Milli lider Haydar Aliyev'in doğumunun 95 yıldönümüne ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100 yılına ithafen Sumgayıt şehir okullarının IX-XI sınıf öğrencileri için ilk kez (ingilizce, rusça, almanca) dersi üzere "Yabancı dil - kariyere giden yol" adlı olimpiyatının. I aşaması yapıldı

22 Nisan 2018 Pazar 14:32
Bilgi yarışmasında Azerbaycan ve Rus bölümünden 240 öğrenci bilgilerini denediler...

SDU "Yabancı dil - kariyere giden yol" adlı olimpiyatlarının ilk aşaması başladı

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Sumgayıt Devlet Üniversitesi ve Eğitim şubesi organizasyonu ile Milli lider Haydar Aliyev'in doğumunun 95 yıldönümüne ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100 yılına ithafen Sumgayıt şehir okullarının IX-XI sınıf öğrencileri için ilk kez (ingilizce, rusça, almanca) dersi üzere "Yabancı dil - kariyere giden yol" adlı olimpiyatının. I aşaması yapıldı


Olimpiyatların oluşturulmasında amaç yetenekli çocukların tespit edilmesi, öğrencilerde bilimlere olan ilginin artırılması, onların sağlıklı rekabet ortamında kendi bilgi ve becerilerini sergilemelerine olanak yaratılması ve universitet-məktəblər arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden ibarettir.

Bu doğrultuda Sumgayıt Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen fen olimpiyatlarında katılanların sayısı her geçen yıl artıyor, ilişkiler başarıyla gelişmektedir. Bu da öğrencilerin kapsamlı, mükemmel bilgiye ulaşmasına hizmet ediyor. Belirtelim ki, üniversitemizde ilk kez yabancı dilden yapılan fen olimpiyatı 2 (iki) aşamadan oluşuyor. I. aşama - sözlü metnini okuyup anlaşılması (reading) ve sözcüksel - gramer test blokları, İKİNCİ aşama - dinleme (listing) ve yazı (writing) blokları.
Bilgi yarışmasında Azerbaycan ve Rus bölümünden 240 öğrenci bilgilerini denediler.
Olimpiyatının galipleri Sumgayıt Devlet Üniversitesi ve Eğitim şubesi Fahri fermanları ve kıymetli hədiyyəri ile ödüllendirecekler. HABER SAMİR ASLAN AZERBAYCAN

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanYabancıDilKariyerleri
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