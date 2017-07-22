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22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:35

Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın istifasını kabul ettiği ve onu yerine Sözcü Yardımcılığı görevini yürüten Sarah Sanders'ı getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası
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BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ SPİCER'IN İSTİFASI ABD BAŞKANI TRUMP TARAFINDAN KABUL EDİLDİ VE YERİNE SÖZCÜ YARDIMCISI SANDERS GETİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın istifasını kabul ettiği ve onu yerine Sözcü Yardımcılığı görevini yürüten Sarah Sanders'ı getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan iki ayrı yazılı açıklamada, sözcülük makamındaki değişikliğe ilişkin detaylar paylaşıldı.

Trump'ın Oval Ofis'teki görevine başlamasının hemen ardından göreve getirilen Spicer, sabah saatlerinde görevinden istifa ederken, Beyaz Saray Trump'ın bu istifayı kabul ettiğini akşam saatlerinde duyurdu.

"Sean'a hizmetlerinden dolayı minnettarım"

Açıklamada Trump'ın, "Amerikan halkı ve yönetimi adına Sean'ın yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine minnettarım." şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın görevinden istifa ettiği bildirilmişti.

Sanders yeni sözcü oldu

Diğer yazılı açıklamada ise Beyaz Saray Sözcülüğüne, şimdiye kadar Spicer'ın yardımcılığı görevini yürüten Sanders'ın getirildiği bildirildi. Sanders aynı zamanda Beyaz Saray Basın Ofisini de yönetecek.

Trump, Sanders'la ilgili açıklamasında, "Sözcü Yardımcısı olarak Sarah, hükümetimizin mesajını Amerikan halkına ulaştırmada harika bir iş çıkarmıştır. Yeni pozisyonda da gösterdiğimiz ilerlemeyi insanlara ulaştırmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Beyaz Saray, bugün Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine atanan Anthony Scaramucci'nin 15 Ağustos'ta görevine başlayacağını açıkladı.

20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki koltuğuna oturan Trump'ın yakın çalışma ekibinden daha önce de eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke istifa etmişti.

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