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Belçika'da Ryanair Çalışanları Greve Gidecek

BELÇİKA'NIN CNE SENDİKASI, ÜLKEDEKİ RYANAİR KABİN GÖREVLİLERİNİN 28 EYLÜL'DE İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAĞINI DUYURDU

Belçika'da Ryanair Çalışanları Greve Gidecek

BELÇİKA'NIN CNE SENDİKASI, ÜLKEDEKİ RYANAİR KABİN GÖREVLİLERİNİN 28 EYLÜL'DE İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAĞINI DUYURDU

20 Eylül 2018 Perşembe 11:40
Belçika'da Ryanair Çalışanları Greve Gidecek

BELÇİKA'NIN CNE SENDİKASI, ÜLKEDEKİ RYANAİR KABİN GÖREVLİLERİNİN 28 EYLÜL'DE İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAĞINI DUYURDU


Brüksel, 20 Eylül 18 : Merkezi İrlanda'da bulunan Ryanair hava yolu şirketinin Belçika'daki kabin görevlileri, haklarının iyileştirilmesi talepleri karşılanmadığı için 28 Eylül'de greve gidecek.


Belçika'daki Ryanair kabin görevlilerinin üye olduğu CNE sendikası, şirketin çalışma koşulları ve maaşlarla ilgili talepleri karşısındaki duyarsızlığı nedeniyle 28 Eylül'de bir günlük grev kararı alındığını açıkladı.


Açıklamada, yapılan görüşmelerde Ryanair'in, Belçika'daki sözleşmeli çalışanlara Mart 2020'den itibaren ülke istihdam yasalarından doğan haklarını vermeyi teklif ettiği ancak farklı sözleşmelerle çalışanlara benzer imkanları sunmadığı kaydedildi.


Söz konusu yaklaşımın çalışanları "bölmeyi" amaçladığı belirtilen açıklamada, Ryanair teklifinin "kabul edilemez" olduğu ve zaman kazanmayı amaçladığı aktarıldı. 


Ryanair, pek çok çalışanını, kendi ülkesi yerine İrlanda'nın iş sözleşmeleriyle istihdam ediyor.


Sendika, söz konusu grev girişimiyle Ryanair kabin görevlileri için çalışma koşullarının ve ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.


Ryanair şirketinin İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya'daki kabin görevlileri de benzer şekilde greve gitmeyi planlıyor.


RYANAİR GREVLERİ
Ryanair'de temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti. Ağustos ayında da çalışma koşullarını protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve İrlanda'da eş zamanlı greve gitmişti.
Avrupa’nın 86 havalimanında faaliyet gösteren Ryanair, yılda yaklaşık 130 milyon yolcu taşıyor.

Son Güncelleme: 20.09.2018 14:52
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