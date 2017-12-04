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04 Aralık 2017 Pazartesi 15:12

Bebek, Cenazesinde Uyandı!

Bebek, Cenazesinde Uyandı!

Bebek, Cenazesinde Uyandı!
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Hindistan’ın başkenti Delhi’de ölü olarak doğdukları açıklanan ikiz bebeklerden biri cenazesi sırasında uyandı.



Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki bir hastanede iki doktor, aileye yeni doğan ikiz bebeklerinin ölü olduğunu söylemişti. Prematüre olarak 30 Kasım’da ölü olarak doğan ilk bebeğin ardından, geçtiğimiz günlerde doktorlar aynı hastanede doğan ikinci bebeğin de öldüğünü söyledi. Aile, cenaze töreni esnasında bebeğin hayatta olduğunu gördü. Prematüre olarak doğan ve doktorların ihmal ettiği bebek, yakınlardaki bir sağlık merkezi götürüldü.

Bebeğin durumunun kritik olduğu söylenirken, hastane yetkilileri olaya sebep olan doktorların kovulduğunu açıkladı. Hastane sözcüsü konuyla ilgili, “Doktorlarımızın ihmal ettiği bebeğin 30 Kasım’da prematüre olarak ölü doğan diğer bebeğin ikizi olduğunu öğrendik. Hastanemizde yapılan bu nadir hatadan dolayı çok sarsıldık ve çok üzgünüz. Olayı öğrendiğimiz an, olaydan sorumlu iki doktorun işine son verdik. Bakım evindeki bebeğin ailesiyle iletişim halindeyiz ve elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.


 
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