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Bahçeyi düzenlerken buldular… İçini açtıklarında gözlerine inanamadılar!

ABD'de bahçelerini düzenleyen bir çift toprağa gömülü bir kasa buldu. Çift kasayı açtıklarında mücevherler ve nakit parayla karşılaştı.

Bahçeyi düzenlerken buldular… İçini açtıklarında gözlerine inanamadılar!

ABD'de bahçelerini düzenleyen bir çift toprağa gömülü bir kasa buldu. Çift kasayı açtıklarında mücevherler ve nakit parayla karşılaştı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 09:25
Bahçeyi düzenlerken buldular… İçini açtıklarında gözlerine inanamadılar!

ABD’nin New York şehrinde yaşayan Matthew ve Maria Emanuel çifti, evlerinin bahçesini düzenlemek istedi. Emanuel çifti, toprak üzerinde çalışmaya başladıklarında bir sürprizle karşılaştı.

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Toprağın altında bir kasa bulan çift, içinde ne olduğunu merak ederek kasayı açtı. Kasanın içindeki 52 bin dolar nakit para ve değerli mücevherleri gören çift gözlerine inanamadı. Kasanın içinde bir de adres bulan çift, kağıtta yazılı olan adresin birkaç sokak ötedeki komşularına ait olduğunu fark etti.

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Polise haber verdikten sonra adrese giden Emanuel çifti, ev sahiplerinin 7 yıl önce evlerinin soyulduğunu ve kasalarının kaybolduğunu öğrendi. Kasayı hiç düşünmeden asıl sahiplerine teslim eden çift, “Bu kasa bahçemize nasıl geldi bilmiyoruz. İnsanlar içi para dolu kasayı niye verdiğimizi soruyorlar. Cevap çok basit, çünkü bize ait değildi” dedi.

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