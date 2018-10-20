Babasının cesediyle 10 yıl yaşadı!

Yerel Courrier Picard gazetesinde yer alan habere göre, olay 79 yaşındaki Andre Arnaud’un ölümüyle ortaya çıktı.

Haberde, Andre Arnaud’un 17 Eylül’de hayatını kaybetmesi üzerine durumun belediyeye bildirildiği, üç gün önce öldüğü kaydedilen Arnaud’un cenaze işlemlerinin yapılarak defnedildiği belirtildi. Yalnız yaşayan Arnaud’un evine önceki gün temizlik işlemleri için gelen bir akrabasının, etraftan gelen kötü kokular üzerine evde detaylı arama yaptığı ve bu sırada bir kumaşa sarılmış başka bir ceset bulduğu kaydedildi. Yapılan incelemeler sonunda cesedin Arnaud’un babası Felix Arnaud’a ait olduğu ve en az 10 yıl önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Gazete, Andre Arnaud’un ölümünün ardından eve gelen görevlilerin herhangi bir kokuya rastlamadıklarını, bunun da Arnaud’un, babasının cesedini kimyevi maddelerle muhafaza ettiği veya koku giderici madde kullandığı şeklinde değerlendirildiğini yazdı. Haberde, annenin uzun yıllar önce ölümünden sonra baba ve oğulun aynı evde yaşamını sürdürdüğü, Andre Arnaud’un da babasının ölümünün ardından cesedi saklayarak ölüm bildiriminde bulunmadığı belirtildi.